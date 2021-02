Κορινθία

Διώρυγα Κορίνθου: μεγάλη κατολίσθηση την Τετάρτη (εικόνες)

Δεύτερη κατολίσθηση μέσα σε λίγες ημέρες.

Στο ίδιο έργο θεατές.

Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις στην Διώρυγα της Κορίνθου. Tο πρωί της Τετάρτης κατέρρευσε τμήμα της πλαγιάς, κάτω από τη γέφυρα του βιολογικού καθαρισμού.

Η κάμερα του Korinthostv κατέγραψε τη στιγμή που της κατολίσθησης.

Υπενθυμίζεται πως και στις 15 Ιανουαρίου σημειώθηκε και πάλι κατολίσθηση ενώ είχε κλείσει και η διώρυγα καθώς κρίθηκε επικίνδυνη η διέλευση των πλοίων.

ΠΗΓΗ: Korinthostv