Καστοριά

Καστοριά: Έκρηξη ισοπέδωσε ξενοδοχείο (εικόνες)

Εικόνες σοκ από το ξενοδοχείο που έγινε μπάζα σε μια στιγμή.

Ισχυρή έκρηξη περί τη 1:30 στις εγκαταστάσεις ξενοδοχείου στην Καστοριά είχε αποτέλεσμα το κτιριακό συγκρότημα να καταρρεύσει ολοσχερώς.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για μικρές εστίες φωτιάς μετά την έκρηξη. Το τριώροφο ξενοδοχειακό συγκρότημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Στο σημείο έφτασαν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, ενώ άνδρες της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Γυαλιά, θραύσματα, μεταλλικά αντικείμενα του ξενοδοχείου διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 80 μέτρων.

Η αστυνομία απέκλεισε, επίσης προληπτικά, κεντρικό οδικό άξονα που οδηγεί στην πόλη της Καστοριάς και περνά σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο.

Από την Περιφερειακή διεύθυνση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας και την αστυνομία Καστοριάς έγινε γνωστό πως ο ιδιοκτήτης της μονάδας διαβεβαίωσε ότι το ξενοδοχείο τον τελευταίο χρόνο δεν λειτουργούσε, ήταν κλειστό, δεν υπήρχε κανείς στην εγκατάσταση.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 80 κλινών, θεωρείται εμβληματικό τουριστικό συγκρότημα της Καστοριάς. Βρίσκεται κοντά στη λίμνη και έχει πολύ καλή θέα στην ακριτική πόλη.

Έρευνα για τα αίτια της καταστροφής του ξενοδοχείου διενεργούν η πυροσβεστική και η αστυνομία.