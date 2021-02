Μεσσηνία

Σεισμός στην Κυπαρισσία

Αισθητή έγινε σε αρκετές περιοχές η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 7:30 σήμερα το πρωί, σε αρκετές περιοχές της Μεσσηνίας και της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα δυτικά της Κυπαρισσίας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 18 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 12 χιλιόμετρα δυτικά των Φιλιατρών της Μεσσηνίας .