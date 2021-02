Ιωάννινα

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο πιλότο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεχίζουν και σήμερα να επιχειρούν στην περιοχή. Που εντοπίστηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους.

Συντρίμμια του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, το οποίο είχε απογειωθεί από την Κοζάνη με προορισμό τα Ιωάννινα την Κυριακή, εντοπίστηκαν χθες στο όρος Μιτσικέλι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του πιλότου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, «μετά τον χθεσινό εντοπισμό τμημάτων του μικρού αεροσκάφους στο όρος Μιτσικέλι Ιωαννίνων, από Ε/Π Super Puma της Π.Α., συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα, η επιχείρηση Έρευνας – Διάσωσης, ως συνέχεια της αρχικής κινητοποίησης για την πτώση του, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεχίζουν και σήμερα να επιχειρούν με 32 Πυροσβέστες και 10 οχήματα ως κάτωθι:

14 Πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων,

16 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης, 5ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και

δύο Πυροσβέστες με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα για έρευνα στα χιονοσκεπή σημεία της περιοχής».

Τα συντρίμμια του εκπαιδευτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν την Τετάρτη σε χαράδρα στην κορυφή του Μιτσικελίου στα Ιωάννινα, στο σημείο όπου είχε υποδείξει λίγο νωρίτερα πλήρωμα Canadair. Ένα Super Puma που πέταξε πάνω από το σημείο επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το αεροσκάφος που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής (31.01.2021).

Το Canadair, που συμμετείχε στην έρευνα στα Ιωάννινα εντόπισε ένα ηλεκτρονικό σήμα το οποίο εξέπεμπε το αγνοούμενο αεροπλάνο. Αμέσως κινητοποιήθηκε το ελικόπτερο Super Puma, το οποίο πέταξε στην περιοχή και επιβεβαίωσε την πληροφορία.

To σημείο συντριβής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους βρίσκεται στην κορυφογραμμή, πάνω από το Καβαλάρι του Ανατολικού Ζαγορίου αλλά και του Λιγγιάδες των Ιωαννίνων.