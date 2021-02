Καστοριά

Καστοριά: Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά την έκρηξη σε ξενοδοχείο

Σε κατάσταση σοκ ο ιδιοκτήτης μιλά στον ΑΝΤ1. Συγκλονίζουν οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Εικόνα απόλυτης καταστροφής κυριαρχεί στον τόπο της έκρηξης, από την οποία ισοπεδώθηκε το ξενοδοχείο «Τσάμης» στην Καστοριά. Η έκρηξη σημειώθηκε περί τη 01.30 και η ισχύς της ήταν τέτοια, που όχι μόνο συντάραξε την πόλη αλλά έγινε αισθητή και στο Άργος Ορεστικό, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10χλμ.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με αναφορά του ιδιοκτήτη του συγκροτήματος στην αστυνομία, το ξενοδοχείο τον τελευταίο χρόνο ήταν κλειστό και δεν υπήρχε ανθρώπινη παρουσία στις εγκαταστάσεις του.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», οι δεξαμενές αερίου ήταν στον προβλεπόμενο χώρο και είναι άθικτες.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για μικρές εστίες φωτιάς μετά την έκρηξη, τις οποίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο έφτασαν 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, με 17 άνδρες, που επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στα συντρίμμια του ξενοδοχείου και κάτω από τόνους μπάζα υπάρχουν ακόμη εστίες φωτιάς που σιγοκαίνε χωρίς οι πυροσβέστες να έχουν καταφέρει να τις σβήσουν.

Αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη, το τετραώροφο ξενοδοχειακό συγκρότημα, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα από μπάζα και σίδερα. Γυαλιά, θραύσματα, μεταλλικά αντικείμενα του ξενοδοχείου διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 80 μέτρων, ενώ η αστυνομία απέκλεισε προληπτικά τον κεντρικό οδικό άξονα που οδηγεί στην πόλη της Καστοριάς και περνά σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο.

Το ξενοδοχείο «Τσάμης», με 75 κλίνες και πέντε σουίτες, ήταν ένα από τα εμβληματικά τουριστικά συγκροτήματα της Καστοριάς. Λειτούργησε στο τέλος της δεκαετίας του '70 και συνδέθηκε με την τουριστική ανάπτυξη της πόλης που έγινε γνωστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν χτισμένο κοντά στη λίμνη με άπλετη θέα προς την πόλη.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, το συγκεκριμένο τουριστικό συγκρότημα δεν ήταν μόνο ένα στολίδι για τους επισκέπτες της πόλης αλλά κι ένας εμβληματικός χώρος για τους Καστοριανούς καθώς στις τεράστιες αίθουσές του πραγματοποιούνταν κάθε είδους κοινωνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο ίδιος είπε πως εκτιμά ότι μόνο διαρροή αερίου θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοια έκρηξη. Σε κάθε περίπτωση, έρευνα για το συμβάν διενεργούν η πυροσβεστική και η αστυνομία.

