Τον λήστεψαν μέσα στο λεωφορείο

Υπό την απειλή όπλου τον έκλεψαν. Μάχη με τους δράστες, τραυματισμός και σύλληψη, στο κέντρο της πόλης.

Θύμα ληστείας μέσα σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε 24χρονος Πακιστανός, από τον οποίο δύο άτομα απέσπασαν, υπό την απειλή μαχαιριού, 70 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο.

Φίλος του θύματος επιχείρησε να ακινητοποιήσει τους δράστες, όταν εκείνοι αποβιβάστηκαν από το λεωφορείο και στην προσπάθειά του τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που συνέλαβαν έναν 38χρονο, με καταγωγή από τη Γεωργία, ως εκ των δραστών της ληστείας, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.