Αχαΐα

Θρήνος για μωρό: Μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το...

Τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του μωρού, που δεν ήταν καν ενός έτους.

Νεκρό στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 νωρίς το πρωί από την περιοχή των ΤΕΙ με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείου Παίδων βρέφος 6 μηνών.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ στο βρέφος θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Πάντως φέρεται το βρέφος να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Πηγή: tempo24.news