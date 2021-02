Φθιώτιδα

Εντυπωσιακές εικόνες: Κυκλοφοριακό κομφούζιο για rapid test

Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή του κόσμου στα γρήγορα τεστ. Δείτε τις εικόνες από drone...

Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή του κόσμου στα rapid test που διεξάγονται στην οδό Φιλίας δίπλα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, από τις ΚΟΜΥ Φθιώτιδας του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιέων ο οποίος απηύθυνε σχετικό κάλεσμα.



Εικόνες από drone δείχνει την διπλή ουρά να ξεφεύγει από την οδό Φιλίας και να συνεχίζεται στην οδό Ταϋγέτου στο ύψος των Ψυγείων «Αγγελή», μια απόσταση 500 μέτρων…

Πηγή: lamiareport.gr