Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κοντά στο ΑΠΘ.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αντιεξουσιαστές που κινούνταν προς τον χώρο του ΑΠΘ εμποδίστηκαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Ακολούθησε πετροπόλεμος και ρίψη μολότοφ στην Εθνικής Αμύνης. Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ προχώρησαν σε χρήση χημικών.

Στην συνέχεια η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων εξετάζοντας την εμπλοκή τους στα επεισόδια που έγιναν περιμετρικά του ΑΠΘ και της περιοχής της Ροτόντας, μετά την ολοκλήρωση της φοιτητικής πορείας.

Εν τω μεταξύ, σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται πολίτης να έχει τραυματιστεί μετά από επίθεση της αστυνομίας στην αρχαία αγορά.

Νωρίτερα, φθορές προκάλεσαν άγνωστοι σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου πέταξαν πέτρες σπάζοντας το ΑΤΜ της τράπεζας Eurobank επί της Ίωνος Δραγούμη στο κέντρο της πόλης. Να σημειωθεί, ότι εκείνη την ώρα, ήταν σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης, με φοιτητές και εκπαιδευτικούς να διαδηλώνουν εναντίον του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας.





Τα άτομα συνέχισαν να πετούν πέτρες προκαλώντας φθορές και στη τζαμαρία της τράπεζας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο εκτιμώντας τις καταστροφές.

Σημειώνεται δε, ότι το ΑΤΜ είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Πηγή: thestival.gr, grtimes.gr