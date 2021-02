Λασιθίου

Κορονοϊός: επεισόδιο με αστυνομικούς και σύλληψη ζεύγους σε “κόκκινη” περιοχή

Όλα ξεκίνησαν από έναν έλεγχο για μη χρήση μάσκας, συνεχίστηκαν στο νοσοκομείο κι από εκεί στο κρατητήριο.

Επεισόδιο σημειώθηκε με ζευγάρι κατοίκων του Αγίου Νικολάου οι οποίοι ελέγχθηκαν για μη χρήση μάσκας από την αστυνομία.

Το γεγονός πως επικαλέστηκαν προβλήματα υγείας, τους οδήγησε στο Νοσοκομείο για εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός.

Ωστόσο, εκεί προκλήθηκε λεκτικό επεισόδιο και αντιπαραθέσεις που οδήγησαν στην προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα και τελικά στη σύλληψή τους για εξύβριση αστυνομικών και απείθεια.

Πηγή: anatolh.com