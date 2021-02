Εύβοια

Θρίλερ με πτώμα στην Χαλκίδα

Μακαβριο εύρημα σε ακατοίκητο σπίτι.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμτης σε πυροσβεστική και αστυνομία. Σε ακατοίκητο σπίτι επιντης της οδού Ληλαντίων εντοπίστηκε πτώμα.

Στο εγκαταλειμμένο σπίτι έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβεστικοί ανοίγοντας την εξώπορτα και αντικρίζοντας στο εσωτερικού το άψυχο σώμα, όπως σημειώνει το evima.

Την μακάβρια υπόθεση διερευνουν οι Αρχές.

ΠΗΓΗ: evima.gr