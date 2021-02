Θεσσαλονίκη

Νεκρός μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άτυχος άντρας χρησιμοποιούσε τον χώρο ως καταφύγιο.

Φωτογραφία αρχείου

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο κατάστημα στην οδό Λάμπου Κατσώνη, στην περιοχή Παναγία Φανερωμένη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει στιγμής γνωστά, πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα, περίπου 70 ετών, ο οποίος δεν έφερε εγκαύματα.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα, αναφέρουν ότι ο άντρας χρησιμοποιούσε το εγκαταλελειμμένο κατάστημα ως καταφύγιο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.