Αχαΐα

Πάτρα – κορονοϊός: Προσπάθειες να μην διασωληνωθεί ο ανήλικος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής της ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται ο 9χρονος μιλά για την κατάσταση τη υγείας του παιδιού.

Αισιοδοξία εμπνέει η κατάσταση της υγείας του 9χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό στη ΜΕΘ του «Άγιος Ανδρέας», στην Πάτρα.

Ο μικρός φαίνεται να είναι καλύτερα τις τελευταίες ώρες.

Σε δήλωση που έκανε ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης, ανέφερε πως, «η προσπάθεια είναι να μην διασωληνωθεί όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο. Η διασωλήνωση σώζει. Για μας είναι πολύ εύκολο να διασωληνώσουμε έναν ασθενή. Η διασωλήνωση όμως, ενεργοποιεί άλλους μηχανισμούς που μπορεί να επιδεινώσουν τον ασθενή».

Τις επόμενες μέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων για το αν ο Μάριος έχει προσβληθεί από τη βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού, από την οποία έχει προσβληθεί η μητέρα του.

Πηγή: patratsimes.gr