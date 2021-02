Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στην Ρόδο: δεύτερη μήνυση σε γυναίκα που τον κατήγγειλε

Στην δεύτερη μήνυσή του ο ιατρός επαναλαμβάνει ότι έχει εξετάσει άνω των 30.000 γυναικών χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί ότι είχε εκτραπεί σε ανάρμοστες χειρονομίες ή συμπεριφορές.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την υποβολή εγκλήσεως, μετά την άσκηση αγωγής, εις βάρος της πρώτης γυναίκας που τον καταμήνυσε, ο 65χρονος γυναικολόγος μαιευτήρας, που καταμηνύθηκε από 20 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα, προχώρησε σε νέα έγκληση εις βάρος μιας γυναίκας που τον καταμήνυσε.

Στην δεύτερη μήνυσή του ο ιατρός επαναλαμβάνει ότι έχει εξετάσει άνω των 30.000 γυναικών χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί ότι είχε εκτραπεί σε ανάρμοστες χειρονομίες ή συμπεριφορές. Διατείνεται ότι μέχρι και σήμερα χαίρει της απόλυτης εκτίμησής τους η οποία εκδηλώθηκε με την επιθυμία τους να συμπαρασταθούν ή να εξετασθούν ως μάρτυρες στην προσπάθεια της «διαπόμπευσής και του διασυρμού» του.

Για την μηνυόμενη ισχυρίζεται ότι «πρωτοστάτησε στον διασυρμό και στη διαπόμπευσή μου εμφανιζόμενη ως δήθεν «θύμα» των ερωτικών μου επιδιώξεων όχι μόνο με την εντελώς αβάσιμη από 18/9/2020 έγκλησή της αλλά και για το πρόσθετο γεγονός ότι δημιούργησε ειδική επισκέψιμη ιστοσελίδα στο FACEBOOK προτρέποντας και άλλες γυναίκες να με καταμηνύσουν εμφανιζόμενη ως «Ρομπέν των Δασών» των δήθεν από μένα κακοποιηθεισών γυναικών».

Υποστηρίζει ότι οι γυναικολογικές εξετάσεις στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου υπηρετεί γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο κυρίως με ψηλαφίσεις ενώ υπάρχει η σχετική υπερυψωμένη γυναικολογική καρέκλα στην οποία τοποθετείται η εξεταζόμενη. Επισημαίνει ότι ο χώρος των γυναικολογικών εξετάσεων ποτέ δεν κλειδώνει με κλειδί και είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή από τις αδελφές νοσοκόμες διότι το γραφείο τους γειτνιάζει άμεσα με τον χώρο των γυναικολογικών εξετάσεων.

Επιπλέον, αναφέρει ότι το ιατρείο των γυναικολογικών εξετάσεων για λόγους αερισμού διαθέτει ένα μόνο παράθυρο με κουρτίνα που βλέπει προς τον διάδρομο και τον χώρο αναμονής των υπό εξέταση γυναικών και είναι συνεχώς μισάνοικτο με αποτέλεσμα κάθε έντονος διάλογος ή διαμαρτυρία να γίνονται αμέσως αντιληπτοί από τις αναμένουσες για εξέταση γυναίκες αλλά και από κάθε διερχόμενο. Υποστηρίζει ότι η μηνυόμενη υπέβαλε την μήνυσή της με καθυστέρηση 4 ετών και ότι τα όσα λέει αποτελούν «αποκυήματα της φαντασίας της».

Διατείνεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου 2016 ημερομηνία κατά την οποία φέρεται να έχει παραβιάσει τα ιατρικά του καθήκοντα, η εγκαλούμενη επισκέφθηκε το γυναικολογικό τμήμα στα εξωτερικά ιατρεία 13 φορές. Ισχυρίζεται ότι όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά και δεν ήταν δυνατόν και κυρίως λογικό μία φιλάσθενη ασθενής να γίνει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην 14η επίσκεψη της.

Ο γυναικολόγος αναπτύσσει διάφορους ισχυρισμούς στην ίδια μήνυση που αφορούν στην κατάσταση της συγκεκριμένης γυναίκας, ενώ προσκόμισε φωτοαντίγραφα διαλόγων της με υποψήφιες καταγγέλλουσες στο facebook.

