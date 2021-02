Λέσβος

Λέσβος: Κατάληψη σε σχολείο για να μην φοιτήσουν προσφυγόπουλα

Έκλεισαν το σχολείο και το δρόμο για να μην κάνουν μάθημα τα παιδιά.

Κλειστό κράτησαν σήμερα το γυμνάσιο στο Ίππειος της Λέσβου μαθητές και κυρίως γονείς από τη γύρω περιοχή, αντιδρώντας στη λειτουργία τάξης ΖΕΠ (Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) εκπαίδευσης, δηλαδή παιδιών προσφύγων στο σχολείο.

Μάλιστα κατέλαβαν τον δρόμο που οδηγεί στο σχολείο αποτρέποντας τη διέλευση του λεωφορείου, που μετέφερε στο σχολείο από τη δομή όπου διαμένουν στην πόλη της Μυτιλήνης, οκτώ παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών (γεννηθέντων από το 2005 έως το 2008) που όπως και άλλα ανήλικα παιδιά πρόσφυγες, τα οποία φοιτούν σε άλλα σχολεία της Μυτιλήνης έχουν επιμέλεια με Εισαγγελική εντολή.

Οι διαμαρτυρόμενοι υποστήριζαν ότι στο σχολείο και μέσα στις τάξεις των υπολοίπων παιδιών θα φοιτήσουν 25χρονοι. Ας σημειωθεί ότι οι αντιδράσεις ξεκίνησαν χθες με αποχή των μισών περίπου μαθητών και συνεχίστηκαν σήμερα με το κλείσιμο του σχολείου.

Η τάξη ΖΕΠ στο Γυμνάσιο Ίππειους, όπως και όλες οι άλλες τάξεις ΖΕΠ στη Λέσβο, λειτουργούν με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης βορείου Αιγαίου.

Φωτογραφίες: stonisi.gr