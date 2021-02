Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα – Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο ένα παιδί κι ένα βρέφος

Ακόμα δύο παιδιά, το ένα εκ των οποίων βρέφος, νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας με κορονοϊό.

Πρόκειται για ένα αγόρια 10 ετών κι ένα μωρό μόλις δύο μηνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 10χρονου δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για το μωράκι.

Ο 10χρονος φέρεται να λιποθύμησε και όταν του έγινε τεστ για κορονοϊό, στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου μεταφέρθηκε, βγήκε θετικός. Θετική είναι και η μητέρα του, που ήδη νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια φαίνεται πως κόλλησε τον ιό από το δεύτερο παιδί τους που κόλλησε από τη δασκάλα του στο σχολείο.

Πηγή: patrisnews.com