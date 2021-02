Θεσσαλονίκη

Μαθητής έπεσε από μεγάλο ύψος σε σχολείο

Αγωνία για το παιδί που, σύμφωνα με τις αναφορές, έπεσε από τον τρίτο όροφο του σχολείου του.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε ένας 15χρονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο του ιδιωτικού σχολείου, όπου φοιτά.

Το παιδί υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι συνθήκες της πτώσης του παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Λόγω του περιστατικού προκλήθηκε αναστάτωση στο σχολείο. Το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.

Πηγή: thestival.gr