Σέρρες

Σέρρες: Αγρότες με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Σερρών πραγματοποίησαν οι αγρότες της περιοχής.

Πορεία με τα τρακτέρ τους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο διοικητήριο της Αντιπεριφέρειας Σερρών πραγματοποίησαν, σήμερα, αγρότες του νομού, διεκδικώντας ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Διεκδικούν -μεταξύ άλλων- ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγου?ς, λο?γω covid-19, διάθεση αγροτικού πετρελαίου, λύση στο προ?βλημα των προστι?μων που, όπως υποστηρίζουν, επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άρση του «πρα?σινου τε?λους», αλλά και 100% αποζημίωση των πληγέντων της κακοκαιρίας «Λέανδρος».

Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, στην οποία το «παρών» έδωσαν αγρότες και από άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Παναγιώτη Σπυρόπουλο και σε βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα ενταθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αδέσμευτων Συλλόγων Αγροτών Νομού Σερρών, Στέργιο Λίτο, ενώ ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και αγρότης και ο ίδιος, Γιάννης Τουρτούρας, κάλεσε την κυβέρνηση να μην εγκαταλείψει τον Έλληνα αγρότη.

Στο μεταξύ, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, ενώ παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ που έβγαλαν χθες στην είσοδο των Γιαννιτσών οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Εικόνες: serraikanea.gr