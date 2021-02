Θεσσαλονίκη

Πτώμα επέπλεε στον Θερμαϊκό (εικόνες)

Φρίκη από το θέαμα που αντίκρισαν διαβάτες που ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές.

Μπροστά σε ένα αποκρουστικό θέαμα βρέθηκαν άτομα που περπατούσαν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής.

Διαπίστωσαν ότι σε μικρή απόσταση από την ακτή επέπλεε ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Από θαλάσσης προσέγγισε το σημείο, όπου βρέθηκε το πτώμα ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Άνδρες του Λιμενικού Σώματος ανέσυραν το πτώμα από το νερό, προσέλκυσαν την προβλήτα και παρέδωσαν το πτώμα σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Πηγή: Thestival.gr