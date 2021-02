Θεσσαλονίκη

Επίθεση σκύλου σε ανήλικο

Το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο μεταφέρθηκε ένα ανήλικο παιδί μετά από επίθεση σκύλου...

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, περίπου στις 18:00 στην πλατεία του Πύργου Τριγωνίου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο σκύλος επιτέθηκε σε ένα 5χρονο παιδί, καθώς και σε έναν 36χρονο. Το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Ένας αλλοδαπός προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ως πιθανός ιδιοκτήτης του σκύλου.

ΠΗΓΗ: GRTimes