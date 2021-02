Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: στο “κόκκινο” από σήμερα η Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική παραμένουν σε καθεστώς καθημερινής επιδημιολογικής παρατήρησης. Τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 6:00 το πρωί.

Στο «κόκκινο» εντάχθηκε από τις 6:00 το πρωί η περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και μαζί με τη Χαλκιδική παραμένουν σε καθεστώς καθημερινής επιδημιολογικής παρατήρησης.

Η εξέλιξη της πανδημίας θα αξιολογείται καθημερινά, σε τακτικές τεχνικές συσκέψεις και σε συνάρτηση τόσο των καθημερινών επιδημιολογικών δεδομένων όσο και των αποτελεσμάτων των ιχνηλατήσεων των κρουσμάτων και των στενών τους επαφών.

Έτσι, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα περιλαμβανομένων και των δεικτών, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην κινητικότητα και τους δείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη της πανδημίας αποφασίστηκαν τα εξής:

Κάθε Σάββατο και Κυριακή επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Συγκεκριμένα η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6:00 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5:00 το πρωί.

Αναστέλλεται η λειτουργία των Λυκείων δια ζώσης και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία.

Το λιανεμπόριο και οι δραστηριότητες που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει θα λειτουργούν πλέον με τη μέθοδο του click away. Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, διευκρινίζεται ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο θα παραμένουν κλειστά.

Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο και από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα.

Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Οι χώροι λατρείας λειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα.