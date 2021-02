Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: αισιοδοξία για τον ανήλικο (βίντεο)

Ο Γενικός Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων στο Νοσοκομείο Πάτρας, Ανδρέας Ηλιάδης μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση του 9χρονου. Τι είπε η νοσηλεύτρια που βρίσκεται στο πλευρό του.