Λέσβος

Σεισμός στην Μυτιλήνη

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Το επίκεντρο και μέγεθος.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μέγεθος του σεισμού είναι 3,9 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έχει επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή της Μυτιλήνης, 44 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά των Οινουσσών. Επίσης, έγινε αισθητός και στα απέναντι μικρασιατικά παράλια.

Το εστιακό βάθος της δόνησης φτάνει τα 13,5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή για τραυματισμούς.