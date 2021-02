Εύβοια

Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων, γέμισε συντρίμμια ο δρόμος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σοκαριστικό τροχαίο στα Ψαχνά Ευβοίας. Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά στην είσοδο της πόλης, το απόγευμα του Σαββάτου.

Το τροχαίο στα Ψαχνά ήταν σοβαρό, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.

Και τα δύο οχήματα έπαθαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Πηγή: eviathema.gr