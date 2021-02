Κορινθία

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος είναι σοκαριστικές.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με τρεις τραυματίες εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σάββατο στο κεντρικό δρόμο στην είσοδο του Ζευγολατιού στην περιοχή Γράνα, όταν αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κολώνα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να έχει εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του.

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική μετά από λίγο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthos.gr