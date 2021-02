Φθιώτιδα

Κουτάβι βρέθηκε αποκεφαλισμένο σε χώρο φιλοξενίας αδέσποτων

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του ζώου.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε η εκπρόσωπος της Φιλοζωικής Ένωσης Μαλεσίνας, όταν επισκέφθηκε χώρο της περιοχής, όπου φιλοξενούνται αδέσποτα.

Μπαίνοντας στο χώρο αντίκρισε το κομμένο κεφάλι ενός κουταβιού, αλλά δεν μπόρεσε πουθενά να βρει το σώμα του.

Το κρανίο του άτυχου ζώου εξετάστηκε από κτηνίατρο αλλά δεν εντοπίστηκαν σημάδια που να αποδεικνύουν ότι κάποιο άλλο ζώο είχε προκαλέσει τον φρικιαστικό θάνατο του σκύλου.

"Φως" στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία έχει αναλάβει το έργο της εξέτασης του ζώου για τυχόν ίχνη (από μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο) που ίσως δώσουν απαντήσεις.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Α.Τ Λοκρών. Αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο αλλά δεν βρήκαν ίχνη αίματος.

Πηγή: zoosos.gr