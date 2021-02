Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: πρόστιμα σε ιερείς για συγχρωτισμό σε ναούς

Πρόστιμα επιβλήθηκαν σήμερα το πρωί, σε δυο ιερείς που λειτουργούσαν σε ιερούς ναούς που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, για μη τήρηση των μέτρων περιορισμού διασποράς της πανδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους δύο ιερείς, στην Ευκαρπία και στον Άγιο Βασίλειο του δήμου Λαγκαδά, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 1.500 ευρώ, για συγχρωτισμό.

Η επιβολή των προστίμων επιβλήθηκε από τους αστυνομικούς μετά από καταγγελίες που έγιναν στο τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομία στις 10:45 πμ και στις 11:00 πμ αντίστοιχα, για συγχρωτισμό στους δύο ιερούς ναούς.