Έβρος

Κακοκαιρία - Αλεξανδρούπολη: Έκτακτες οδηγίες στους πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων. Οδηγίες για μέτρα αυτοπροστασίας.

Επιδείνωση του καιρού από τις μεσημβρινές ώρες αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προβλέπει αύριο για τη Θράκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Εν όψει των έντονων καιρικών φαινομένων ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, απευθύνει οδηγίες προς τους πολίτες, για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Ειδικότερα σε περιοχές όπου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ., αναμένεται η εκδήλωση έντονων βροχών, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων οι πολίτες καλούνται να:

Ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά

Αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών)

Προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης, η οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα

Αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα, όπως γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.α., μπορεί ν' αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια)

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμόδιων φορέων, όπως η Τροχαία.

Ενημέρωση σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου, μπορούν να λαμβάνουν είτε από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, καλώντας το 100.