Εύβοια

Πυροβολισμοί στη Νέα Αρτάκη (βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Αρτάκη, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το eviathema.gr, λίγο μετά τις 20:00, ένα άσπρο φορτηγάκι με αθηναϊκές πινακίδες εθεάθη κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, στο οποίο επέβαιναν Ρομά.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι Ρομά προκαλούσαν φθορές σε παρκαρισμένα οχήματα, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς. Λίγο αργότερα το όχημα εξαφανίστηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με κατεύθυνση προς το παλιό ΚΤΕΟ, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις “χτενίζουν” την περιοχή.