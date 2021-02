Θεσπρωτία

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης. Καταστροφές στα οχήματα.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Ηγουμενίτσας.

Τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ιωαννίνων, με τους οδηγούς να βγαίνουν σώοι από αυτά, ενώ το ένα από τα δύο ανετράπη.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας

Πηγή: thespro.gr