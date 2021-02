Θεσσαλονίκη

Πρυτανεία ΑΠΘ: Κατάληψη από τους φοιτητές

Το κτήριο της Πρυτανείας κατέλαβαν φοιτητές το πρωί της Δευτέρας.

(φωτογραφία αρχείου)

Με κατάληψη της πρυτανείας του ΑΠΘ συνεχίζονται οι αντιδράσεις των φοιτητών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης που κατέλαβαν το πρωί το κτήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αναφέρουν ότι, «η κατάληψη της Πρυτανείας εντάσσεται στον πολύμορφο σχεδιασμό των φοιτητικών συλλόγων ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για την ανώτατη εκπαίδευση».

Οι φοιτητές ετοιμάζουν και τις επόμενες ημέρες κινητοποιήσεις ενάντια στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: thestival.gr