Λάρισα

Έκρηξη σε ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή για να διεξάγει έρευνες.

Φωτογραφία αρχείου

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων σε κατάστημα τράπεζας στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, επί της οδού Μανδηλαρά.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Από την έκρηξη δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές.