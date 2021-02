Θεσσαλονίκη

Πάρτι αρραβώνων και συγκεντρώσεις παρά την πανδημία

Έρευνες και συλλήψεις το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

Ένα άτομο συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως διοργανωτής συνάθροισης με ακόμα έξι άτομα.

Επίσης χθες το απόγευμα, στο Ωραιόκαστρο συνελήφθη άλλο ένα άτομο για διοργάνωση συνάθροισης με άλλα τέσσερα άτομα.

Τέλος, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στον Δενδροπόταμο, διαπιστώθηκε πως έγινε αρραβώνας με τη συμμετοχή 15 ατόμων συν τον διοργανωτή, ο οποίος και συνελήφθη.