Εύβοια

Η Αστυνομία τους….χάλασε το πάρτι (βίντεο)

Περιπολικά έσπευσαν να..ησυχάσουν τα πνεύματα.

Πάρτι στήθηκε σε σπίτι του οικισμού Ρομά Καστέλλας, δίπλα στα Ψαχνά Ευβοίας.

Το πάρτι, με πολλούς συμμετέχοντες και κανένα μέτρο, στήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Η μουσική στη διαπασών και οι φωνές καταγράφηκαν σε βίντεο, ενώ στο σημείο έσπευσαν περιπολικά από το ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων και του ΑΤ Λίμνης ώστε να επαναφέρουν την τάξη.

Πηγή:eviathema.gr