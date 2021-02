Κέρκυρα

Κέρκυρα: απαγορευτικό απόπλου και σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία άρχισε το «σφυροκόπημα» της από τη δυτική Ελλάδα και δείχνει… τα δόντια της στο νησί των Φαιάκων.

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί της Κέρκυρας. Βροχές και καταιγίδες που συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στην πόλη, η παραλιακή της Γαρίτσας έχει πλημμυρίσει από τα κύματα που κατάφεραν να καλύψουν το οδόστρωμα.

Εξάλλου, από νωρίς το πρωί, το λιμεναρχείο Κέρκυρας έχει εκδώσει απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία ανοιχτού τύπου, από και προς Κέρκυρα -Ηγουμενίτσα, καθώς και Λευκίμμη. Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Κέρκυρας αυτή την ώρα πνέουν στο νησί δυνατοί νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 7-8 μποφόρ.