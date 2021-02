Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Ποινή φυλάκισης στον γαμπρό για το γλέντι αρραβώνων

"Ξινό" του βγήκε το γλέντι των αρραβώνων εν μέσω πανδημίας...

Σε φυλάκιση 15 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, άνδρας, 31 ετών, που συνελήφθη, τα ξημερώματα, για το γλέντι αρραβώνων στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο ύστερα από καταγγελία και διαπίστωσαν ότι εκτός από τον ίδιο, που είναι ο γαμπρός, υπήρχαν άλλα 15 άτομα, συγγενείς των μελλόνυμφων ενώ ο μουσικός που έπαιζε κλαρίνο είχε προλάβει να εξαφανιστεί.

Ο κατηγορούμενος είπε πως γνώριζε τις απαγορεύσεις που ισχύσουν λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, αλλά από καιρό είχε κάμει τις ετοιμασίες για το γλέντι. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση των μέτρων διάδοσης μολυσματικών ασθενειών και εκτός από την ποινή των 15 μηνών του επέβαλε χρηματική ποινή 200 ημερησίων μονάδων προς 5 ευρώ, ανά ημέρα. Επιπλέον, εις βάρος του επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ, ενώ σε καθέναν από τους 15 καλεσμένους πρόστιμο 300 ευρώ. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.