Χαλκιδική

Χαλκιδική: “Άσπρισαν” οι δρόμοι από το χαλάζι (εικόνες)

Προβλήματα και ζημιές από την έντονη χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές.

Ισχυρή χαλαζόπτωση, χωρίς ευτυχώς να έχει μεγάλη διάρκεια, σημειώθηκε το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Χαλκιδικής. Στη Συκιά μάλιστα το χαλάζι ήταν τόσο πολύ, που οι δρόμοι άσπρισαν

Ο καιρός είναι άστατος στην περιοχή και όπως ανέφεραν οι κάτοικοι, το δυνατό χαλάζι κράτησε και 10 περίπου λεπτά, όμως ήταν πολύ έντονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε ζημιές σε οπωροκηπευτικά και άλλες καλλιέργειες.

Πηγή: halkidikinews