Ηράκλειο

“Ξετρύπωσαν” κοκαΐνη από καβάτζα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί, μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Με έξι συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 129 γραμμάρια κοκαϊνής εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ηρακλείου, αλλοδαπός, που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν τα ναρκωτικά στο χώρο που ο αλλοδαπός είχε σταθμεύσει την μοτοσικλέτα του καθώς και σε κοντινή απόσταση από το σημείο στάθμευσης. Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες και περιείχαν συνολικά 129,82 γραμμάρια κοκαΐνη.



Σε έρευνα στην προσωρινή οικία του, που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 710 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και μια ηλεκτρονική συσκευή. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.