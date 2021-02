Χανιά

Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα (εικόνες)

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ερευνά η Αστυνομία.

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά της Κρήτης.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα όχημα που κινείτο στην εθνική οδό Χανίων - Κισάμου, με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσαμο, ενώ βρισκόταν πάνω στη γέφυρα του Ταυρωνίτη, έφυγε από τον δρόμο και έπεσε από τη γέφυρα… στο ποτάμι!

Το αυτοκίνητο, μετά τη σφοδρή σύγκρουση με την προστατευτική μπάρα, έπεσε από τη γέφυρα και… προσγειώθηκε με την οροφή, με αποτέλεσμα να χρειασθεί η επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 40χρονο οδηγό, σοβαρά τραυματισμένο, στο Νοσοκομείο Χανίων.

Τις συνθήκες του τροχαίου ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: Flashnews.gr