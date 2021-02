Ρεθύμνου

Σοκαριστικό τροχαίο έξω από σχολείο (εικόνες)

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αγροτικό, στο οποίο βρισκόταν ο πατέρας και ο 2χρονος γιος του.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημεώθηκε, το πρωί της Δευτέρας, έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, μπροστά στα μάτια δεκάδων μικρών μαθητών.

Διερχόμενο όχημα συγκρούστηκε με σταθμευμένο αγροτικό αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν πατέρας μαθητή του Δημοτικού, μαζί με το 2 ετών παιδί του. Ο άνδρας περίμενε τη σύζυγό του, η οποία ήταν μέσα στο σχολείο, μαζί με το δεύτερο παιδάκι τους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου Ρεθύμνου, είναι καλά στην υγεία τους. Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό, το οποίο έχει δημοσιευτεί στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, η σύγκρουση ήταν σφοδρότατα και αποτελεί θαύμα το γεγονός πως δεν υπήρξαν σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού, κ. Σοφία Αθανασούλα, η οποία προσέθεσε πως σήμερα, Τρίτη, το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, θα παραμείνει κλειστό, προκειμένου να μην κινδυνεύουν τα παιδιά από τα διερχόμενα αυτοκίνητα κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση που παρατίθεται παρακάτω:

«Αγαπητοί γονείς, Δυστυχώς όπως μάλλον θα έχετε πληροφορηθεί σήμερα το πρωί έγινε τροχαίο ατύχημα έξω από το σχολείο μας. Ένα αμάξι, τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, στο οποίο βρισκόταν ο μπαμπάς ενός μαθητή του σχολείου μας μαζί με το μικρότερο παιδί του. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους αλλά βρίσκονται στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο Σύλλογος μας, μαζί με το διευθυντή του σχολείου, από το Σεπτέμβρη έως τώρα έχουν στείλει αιτηματα σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Δήμαρχο Ρεθυμνου, Τροχαία, Εισαγγελία Πρωτοδικών) για να επιληφθούν της κατάστασης προκειμένου να μη θρηνήσουμε θύματα. Δυστυχώς όμως, έως τώρα, τίποτα δεν έχει γίνει προκειμένου να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας από τα διερχόμενα αμάξια κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολειο. Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος Γονέων αποφάσισε ΑΎΡΙΟ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας να παραμεινει το σχολείο ΚΛΕΙΣΤΟ.

Ο διευθυντής και οι δάσκαλοι είναι ενήμεροι και μας στηρίζουν στην απόφαση μας αυτή. Παρακαλούμε θερμά όλους τους γονείς να είναι αύριο στις 8 στο χώρο του σχολείου καθώς είναι ένα ζήτημα που αφορά ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ και πάνω από όλα τα παιδιά μας... Φυσικά θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας (λ.χ. μάσκες, αποστάσεις κτλ.) Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρκετά παιδάκια ήταν σοκαρισμένα από το συμβάν. Παρακαλούμε συζητήστε μαζί τους και προσπαθήστε να τα ηρεμήσετε!!! Σας ευχαριστούμε πολύ, αναμένουμε τη στήριξη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία η προβληματισμό».

