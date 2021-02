Σέρρες

Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τις Σέρρες (εικόνες)

Δέντρα ξεριζώθηκαν, σκεπές ξηλώθηκαν, ενώ σημειώθηκαν πολλά προβλήματα στους δρόμους. Κλειστό νηπιαγωγείο λόγω ζημιών.

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις Σέρρες και ιδιαίτερα στο τοπικό διαμέρισμα της Τούμπας.

Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και πήραν σκεπές από τα σπίτια αλλά και από το νηπιαγωγείο του χωριού, το οποίο παραμένει σήμερα κλειστό.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Στο σημείο έσπευσε και ο δήμαρχος Δημήτρης Νότας, ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Στόικος και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας κύριος Θεοφάνης Δεδούσης.

Πηγή: diktyotv.gr