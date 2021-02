Κοινωνία

Ανήλικος καταγγέλλει ξυλοδαρμό από νεαρούς

Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, τέσσερα άτομα τον χτύπησαν και χρειάστηκε να διακομιστεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς υποστηρίζει ότι έπεσε ένας ανήλικος από το Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί μία παρεξήγηση ανάμεσα στον ανήλικο και σε έναν από τους 20χρονους με αφορμή κάποιο προσωπικό ζήτημα. Ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε σφοδρές πιέσεις ώστε να συναντηθεί μαζί του για να ξεκαθαριστεί το θέμα και έτσι αποφάσισε να πάει στην συνάντηση. Μόνο που εκεί δεν τον περίμενε ένας αλλά τέσσερις.

Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, τα τέσσερα άτομα τον χτύπησαν και χρειάστηκε να διακομιστεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για το περιστατικό έχει υποβληθεί μήνυση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και έχει δοθεί παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν κατονομαστεί δύο από τα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα και διεξάγονται σχετικές έρευνες.

Πηγή: Cretalive