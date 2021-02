Παράξενα

Πατέρας - αρνητής του κορονοϊού πήρε τον γιο του από νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο. Φόβοι για διασπορά του Covid στην κοινότητα, μετά την επιστροφή του ασθενούς στο σπίτι.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην Κρήτη όταν πατέρας νεαρού ασθενούς με κορονοϊό αρνήθηκε τη μεταφορά του στον Άγιο Νικόλαο.

Ο νεαρός παρουσίασε υψηλό πυρετό ενώ και οι εξετάσεις θώρακος, στις οποίες είχε υποβληθεί, μαρτυρούσαν την αναγκαιότητα μεταφοράς του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο αναφοράς.

Ο πατέρας του, ωστόσο, αρνήθηκε τη μεταφορά του γιου του στον Άγιο Νικόλαο και αφού προκάλεσε φασαρία δηλώνοντας αρνητής του κορονοϊού, πήρε τον νεαρό ασθενή και αποχώρησαν από το νοσοκομείο με δική τους ευθύνη.

Η οικογένεια του νεαρού ασθενούς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατάγεται από ορεινό χωριό της επαρχίας Μεραμπέλλου και προ διμήνου είχε χάσει ηλικιωμένο συγγενικό του πρόσωπο από τον κορονοϊό.

Το γεγονός της επιστροφής στο σπίτι του ασθενούς έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής που φοβούνται τη διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Πηγή: cretalive.gr