Δωδεκανήσα

Κατέρρευσε στέγη βενζινάδικου εν ώρα λειτουργίας (εικόνες)

Τρομακτικό ατύχημα σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Του Λάζου Μαντικού

Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό χθες το απόγευμα σε βενζινάδικο της Ρόδου όταν από τον ισχυρό αέρα κατέρρευσε το στέγαστρο που βρίσκεται πάνω από τις αντλίες, το σημείο δηλαδή που σταθμεύουν τα αυτοκίνητα οι οδηγοί για να τα τροφοδοτήσουν με βενζίνη.

Την στιγμή που κατέρρευσε το στέγαστρο το πρατήριο καυσίμων ήταν ανοιχτό και από τύχη δεν υπήρχε κάποιος πελάτης ή εργαζόμενος από κάτω.

Οι εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ο ιδιοκτήτης έδρασε εγκαίρως και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Περίοικοι κάνουν λόγο για σκουριασμένη βάση. Όλοι "είχαν άγιο"... κυριολεκτικά!