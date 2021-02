Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: αύξηση των κλινών ΜΕΘ

Αυξάνονται οι κλίνες για ασθενείς με COVID-19 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στον “Άγιο Ανδρέα”.

Έκτακτη σύσκεψη στην 6η ΥΠΕ, υπό τον διοικητή της, Γιάννη Καρβέλη, για την πληρότητα των δύο νοσοκομείο (Πανεπιστημιακό και Άγιο Ανδρέα) σε ότι αφορά τις κλίνες COVID-19.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας αποφασίστηκε:

η αύξηση των κλινών COVID-19 σε 265

η αύξηση των κλινών COVID-19 σε 20 στην Παιδιατρική κλινική

η αύξηση των ΜΕΘ σε 24 κλίνες

Η σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναμένονται οι αποφάσεις και για το Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.

