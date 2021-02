Ρεθύμνου

Κορονοϊός: Θετικός ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη, Ευγένιου. Το μήνυμα που στέλνει μέσω ενός βίντεου στους πολίτες.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος.

Σε βίντεο ο Μητροπολίτης αναφέρει ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, αφού δεν έχει συμπτώματα. Καλεί μάλιστα τους πιστούς να τηρούν τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία.

«Για μια ακόμα φορά στον καιρό της πανδημίας απευθύνομαι στην αγάπη σας, αυτή τη φορά από μία άλλη θέση. Είμαι και εγώ, όπως πολλοί συνάνθρωποί μας, προσβεβλημένος από τον κορονοϊό. Χθες βράδυ βγήκε η απάντηση στο μοριακό τεστ και ήταν θετική. Δεν απαιτείται η παραμονή μου στο νοσοκομείο γιατί δεν έχω συμπτώματα, αισθάνομαι καλά. Από το σπίτι θα σας σκέφτομαι και θα προσεύχομαι για εσάς. Ακολουθείτε ό,τι η Πολιτεία μας ως μέτρο προτείνει για να απαλλαγούμε από τη λαίλαπα» λέει.