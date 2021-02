Κορινθία

Θρίλερ με την εξαφάνιση γιατρού στην Κόρινθο (βίντεο)

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών για τον 61χρονο γιατρό.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κόρινθο, όπου αγνοείται ένας γιατρός.

Από νωρίς χθες το βράδυ άνδρες της αστυνομίας αναζητούν τον 61χρονο γιατρό, ο οποίος έχει εξαφανιστεί.

Ακόμη δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του με τις έρευνες να συνεχίζονται. Σύμφωνα με το korinthostv.grm οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του Ισθμού.

Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι και οι συνάδελφοι του γιατρού στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας Χρυσοβαλάντης Μέλλος μίλησε αποκλειστικά στο Korinthostv.gr:



