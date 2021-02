Χανιά

Χειροπέδες για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια

Πως μια καταγγελία συγγενών του οδήγησε στη σύλληψη του 56χρονου.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα 56χρονος Χανιώτης ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για ασέλγεια σε βάρος δύο κοριτσιών κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, όλα ξεκίνησαν πριν αρκετές ημέρες όταν συγγενείς του 56χρονου ανέφεραν στις αρχές πως κινδυνεύει η ζωή τους λόγω της συμπεριφοράς του.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων όπου κατά τις ιατρικές εξετάσεις δεν βρέθηκε κάτι το ιδιαίτερο.

Όμως τότε ακολούθησε καταγγελία των γονέων των κοριτσιών - που φέρεται να είχαν οικογενειακές σχέσεις με την οικογένεια του 56χρονου - την οποία ερεύνησε το αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Μετά την προανάκριση συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος του 56χρονου και με εντολή Εισαγγελέα συνελήφθη και σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκε στην Ανακρίτρια Χανίων προκειμένου να απολογηθεί.

Με την σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακρίτριας αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του στις φυλακές Τριπόλεως όπου και υπάρχει ειδικό τμήμα για όσους έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για ανάλογες περιπτώσεις.

ΠΗΓΗ: Flashnews.gr