Στο εδώλιο τρεις γιατροί για τον θάνατο ανήλικης

Ασκήθηκε δίωξη από την Εισαγγελία Λάρισας και θα δικαστούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Στις δικαστικές αίθουσες θα βρεθεί σύντομα η υπόθεση της 14χρονης Ιωάννας Κουτσοπάνου, που είχε συγκλονίσει την κοινωνία της Λαμίας και όχι μόνο, τον Ιανουάριο του 2019, όταν άφηνε την τελευταία της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, έχοντας μεταφερθεί εκεί εσπευσμένα μετά από πολύωρη παραμονή στο Νοσοκομείο της Λαμίας.



Το παιδί είχε χειρουργηθεί για σκωληκοειδίτιδα, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση «έφυγε» από περιτονίτιδα (φλεγμονή στην κοιλιά) που είχε προκαλέσει όμως η διάτρηση στομάχου (ρήξη σπλάχνου)!



Η οικογένεια της Ιωάννας, από τότε ζητάει να μάθει όλη την αλήθεια και να τιμωρηθούν όσοι άφησαν να φύγει το αγγελούδι τους από τη ζωή.



Μετά από αρκετές καταθέσεις και συλλογή στοιχείων, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην Εφημερίδα "Ελευθερία", η Εισαγγελία της Λάρισας - όπου κατατέθηκε η σχετική μήνυση - άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε τρεις γιατρούς. Δύο του Νοσοκομείου Λαμίας και ενός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις από το εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου θα καθίσουν ως κατηγορούμενοι. Να σημειωθεί ότι για ικανό αριθμό εφημερευόντων γιατρών που εκλήθησαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας να δώσουν εξηγήσεις, δεν διατυπώνονται ποινικές ευθύνες.



Το Νοσοκομείο Λαμίας εμπλέκεται στο πρώτο στάδιο της νοσηλείας της άτυχης μαθήτριας, καθώς εκεί έσπευσαν αρχικά για βοήθεια οι γονείς του κοριτσιού το πρωί της 18ης Ιανουαρίου 2019.



Πως περιγράφει την τραγική ιστορία ο πατέρας της αδικοχαμένης Ιωάννας:



«Το παιδί ξύπνησε περίπου στις 5.00 το πρωί με πολύ ισχυρούς πόνους στην κοιλιά. Επικοινωνήσαμε με την παιδίατρο και μας είπε να την πάμε στο νοσοκομείο και να ζητήσουμε να τη δει χειρουργός. Την πήρα με το αυτοκίνητό μου, την πήγα στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Κατέβηκε, μετά από αρκετή ώρα μια ειδικευόμενη παιδίατρος και την εξέτασε μακροσκοπικά, με τα χέρια. Έκρινε ότι δεν πρέπει να βγάλει ακτινογραφίες, της πήρε αίμα και έκανε εισαγωγή. Εκεί έπαιζαν με το παιδί μου επί 5-6 ώρες. Της έπαιρναν αίμα, την είδε ωτορινολαρυγγολόγος, της έδιναν χάπια για το στομάχι. Μετά από 6-7 ώρες της έκαναν ένα υπερηχογράφημα. Είδαν ότι η κοιλιά της ήταν γεμάτη υγρό και τότε, επιτέλους, κάλεσαν χειρουργό. Ήρθε ο χειρουργός και ζήτησε να δει μια ακτινογραφία. Του είπαν ότι δεν έχουν βγάλει και αυτός τρελάθηκε. “Δεν έχετε βγάλει ακτινογραφία στο παιδί; Αυτό έπρεπε να γίνει στο πρώτο πεντάλεπτο” είπε. Ζήτησε να βγει ακτινογραφία και μόλις την είδε είπε ότι το παιδί έπρεπε να έχει χειρουργηθεί αμέσως. Έγινε εκεί ένα μπάχαλο… να το στείλουν στο Παίδων ή στο νοσοκομείο Λάρισας…



«Άρχισε να αλλάζει χρώμα και αυτοί συνέχιζαν να λένε ότι όλα πάνε καλά»



Έφυγε στις 15.00 με ασθενοφόρο για το νοσοκομείο της Λάρισας, χειρουργήθηκε στις 19.00 και στις 23.30 της Παρασκευής βγήκε από το χειρουργείο και μας είπαν, πολλές φορές, ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και το μετέφεραν στο δωμάτιο. Μετά το παιδί άρχισε να αλλάζει χρώμα, να μελανιάζει, να ασπρίζει, να ασπρίζουν τα νύχια του και αυτοί συνέχιζαν να λένε ότι όλα πάνε καλά. Και μετά από κάποιο διάστημα το παιδί πέθανε και λένε ότι δεν ξέρουν από τι. Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε για να σωθούν κάποια άλλα παιδάκια...».



Σε συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει για την υπόθεση η διοίκηση του Νοσοκομείου Λαμίας, τόνιζε ότι το κορίτσι διακομίσθη στη Λάρισα για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση σε ειδική παιδοχειρουργική κλινική, έχοντας όμως διαπιστώσει υγρά στην κοιλιακή χώρα και παρουσία αέρα υποδιαφραγματικά με πιθανή αυτόματη ρήξη κοίλου οργάνου. Υποστηρίζουν δε, ότι επικοινώνησε και τηλεφωνικά ο χειρουργός της Λαμίας με τον παιδοχειρουργό στη Λάρισα για να τον ενημερώσει σχετικά.



Πηγή: lamiareport.gr