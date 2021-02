Χανιά

Βρέθηκε σκύλος κρεμασμένος από γέφυρα

Οι οδηγοί που πέρασαν το πρωί κάτω από τη γέφυρα δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους!

Σοκ στα Χανιά! Σκύλος βρέθηκε κρεμασμένος στη γέφυρα της κωμόπολης Νεροκούρου.

Οι οδηγοί που πέρασαν το πρωί κάτω από τη γέφυρα δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους! Κάποιοι κατήγγειλαν το γεγονός και ξεκίνησε έρευνα.

Όπως όλα δείχνουν, το απίστευτο περιστατικό ολοκληρώθηκε τη νύχτα κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες.

Δυστυχώς, δεν είναι το πρώτο περιστατικό βάρβαρης κακοποίησης ζώου στα Χανιά, οι κάτοικοι των οποίων έχουν καταγγείλει αμέτρητες υποθέσεις.

Πηγή: zarpanews.gr